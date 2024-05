La Loubière. Les jeunes pongistes récompensés par le conseil départemental

Le comité départemental de tennis de table a confié l’organisation de la quatrième manche du challenge du conseil départemental au club de Lioujas.

Samedi, 76 jeunes pratiquants issus de tous les clubs du département ont participé à cette dernière manche dont le dévoué Éric Demange assurait à nouveau la gestion. La présidente du comité, Aude Cavarroc a félicité tous ces jeunes pour leur comportement exemplaire alliant détermination et respect des adversaires successifs. Elle s’est aussi réjouie de la féminisation croissante et de l’implication des parents et accompagnants pour encadrer les plus jeunes. Au terme de cette compétition, tous les participants ont reçu les trophées, sacs à dos et filets de table avant de partager un goûter. Les jeunes pourront prolonger la saison grâce à une dernière manche de championnat par équipes programmée à Espalion.