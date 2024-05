Espalion. Les rugbymen s’imposent avec la manière face à Bédarieux

Ce succès probant leur ouvre les portes des quarts de finale du championnat de France. Un niveau dans la compétition jamais atteint par le club.

Sur le papier les rugbymen espalionnais ne faisaient pas vraiment figure de favori face à une formation de Bédarieux classée numéro 1 d’Occitanie à l’issue de la phase régulière et affichant deux succès probants avec plus de 50 points à la clé lors des 32es et 16es de ce championnat de France de Régionale 2.

Même si l’entame sera "un peu difficile" face aux assauts répétés des gros gabarits héraultais validés par un essai (non transformé) de leur troisième ligne centre, les équipiers de Loïc Courtois ne vont pas se laisser abattre. Respectant parfaitement leur plan de jeu minutieusement préparé dans la semaine et profitant d’une petite baisse de régime "des gros" adverses ils vont proposer un jeu ambitieux en écartant les ballons. Un jeu récompensé par deux essais transformés de Zahnd (30e) suite à une pénalité jouée à la main, puis du centre Miquel à la conclusion de plusieurs temps de jeu juste avant la mi-temps. Score 14 – 5 à la pause.

Profitant d’un surnombre numérique, les Espalionnais vont enfoncer le clou dès la reprise avec une pénalité à 5 mètres jouée rapidement à la main pour Zahnd (44e) qui portera le score à 19-5. Même si sans la foulée Bédarieux va revenir dans le match avec un essai sous les poteaux de son capitaine Baris (47e) le RCENA requinqué par un banc performant va reprendre sa marche en avant et faire à nouveau le break avec un essai d’avants sur une percussion de Douay (64e) transformé par Pipier puis une pénalité (70e) qui portera le score à 29-12. Les dix dernières minutes seront plutôt bien gérées par les Nord-Aveyronnais, même si Bédarieux va réussir à revenir à 29-19 suite à un essai transformé à la 78e minute.

Les Espalionnais ont maintenant quinze jours pour bien préparer leur quart de finale face aux Catalans de Millas. Une formation vice-championne d’Occitanie et qui affiche clairement viser le titre de champion de France cette saison ! Encore un joli challenge pour les protégés de Fabien Druot, Sébastien Pipier et Julien Médici pour une rencontre qui pourrait se jouer, pourquoi pas…. à Bédarieux !