Mur-de-Barrez. Les Vieux volants du Carladez ont fait une bien mystérieuse découverte

Une trentaine d’adhérents s’étaient donné récemment rendez-vous sur la place de Monaco à Mur-de-Barrez pour leur sortie dans le Cantal.

Au passage à Vic-sur-Cère se sont rajoutés au convoi les adhérents habitant dans le Cantal, direction Murat, Cheylade et une halte pour admirer la Cascade de Veyrines.

Ensuite, le repas a été pris au restaurant "La P’tite pause" à Marcenat. En début d’après-midi, dans le hameau de la Traverse (commune de Marcenat) les participants ont eu une belle surprise de découvrir au bout d’une route peu fréquentée un monastère orthodoxe de la mère de Dieu Znaménié. Les moniales et des bénévoles, ont transformé un corps de ferme. Six ans de travaux ont été nécessaires pour le remettre en état. Les sœurs partagent leur temps entre la religion, les offices, la prière et aux heures d’ouverture, elles vous feront visiter leur église ainsi que la salle où elles exposent et vendent leurs diverses productions : confitures, miel et pain d’épices…

Cette sortie a été très appréciée, ce monastère a été une mystérieuse découverte, de nombreuses questions ont été posées.

Encore une belle journée, de belles rencontres pour Les Vieux volants du Carladez.