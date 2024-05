Paris : Roland-Garros 2024 devrait accueillir plus de 600 000 visiteurs

D’après les estimations de l’office de tourisme de Paris, la fréquentation touristique dans la capitale et sa métropole connaît une légère baisse en juin, malgré l’attrait du célèbre tournoi de tennis parisien.

C’est l’événement sportif d’envergure internationale à Paris avant les Jeux olympiques de cet été. Les premiers échanges de balles ont commencé depuis lundi 20 mai 2024 sur la terre battue de la porte d’Auteuil (XVIe) pour les tours qualificatifs de Roland-Garros.

Une répétition avant les JO

Le tournoi parisien du Grand Chelem, qui pourrait être le dernier pour la légende Rafael Nadal (détenteur de 14 titres à Paris), semble être une répétition générale, car les épreuves olympiques de tennis auront lieu au même endroit.

C’est une période de préparation pour les professionnels du tourisme, avec une prévision de plus de 600 000 visiteurs attendus dans la capitale, selon l’office de tourisme – Paris Je T aime. Les Jeux de Paris 2024 envisagent d’accueillir 15 millions de touristes dans toute la France, notamment à Paris. Bien que les prévisions indiquent une baisse des arrivées aériennes internationales jusqu’à la fin juillet, avant la cérémonie d’ouverture des JO, cette tendance devrait s’inverser rapidement.

Les vols vont augmenter progressivement

Les vols devraient augmenter de manière significative pendant les Jeux, avec une forte croissance en provenance de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les prix moyens des hôtels pendant les Jeux olympiques et paralympiques sont en hausse par rapport à l’année précédente. Les Jeux devraient générer entre 6,7 et 11,1 milliards d’euros de rentabilité, une partie importante étant attribuée au secteur du tourisme.