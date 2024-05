Pour l'Aveyronnais Samuel Capus : "BigFlo et Oli au Stadium à Toulouse, c’est comme les JO à Paris !"

Originaire de Sainte-Radegonde, âgé de 42 ans, le directeur associé et patron des tournées chez Bleu Citron participe au succès des deux frangins rappeurs depuis leur première scène. Cinq ans après les concerts dans le stade de la Ville rose, devant 60 000 spectateurs, il attend, avec impatience, l’acte 2 les 8 et 9 juin, avec une jauge identique.

Ils sont nés Florian et Olivio Ordonez, le 22 janvier 1993 pour l’aîné, le 19 avril 1996 pour le cadet, à Villeneuve-sur-Lot, d’un père argentin et d’une française, aux origines algériennes. Mais, ils ont grandi dans le quartier des Minimes, à Toulouse. C’est là qu’ils sont devenus BigFlo et Oli. Avec un premier rap clippé, intitulé "Château de carte", en 2005, sur YouTube. Il avait fait un peu plus de... 400 vues ! En deux décennies, les chiffres ont bien changé pour les deux frangins toulousains.

Grâce, notamment, à un Aveyronnais. Né à Rodez, en 1982, d’un père originaire d’Anglars de Bertholène et d’une mère d’Inières, commune de Sainte-Radegonde, Samuel Capus est directeur associé de Bleu Citron productions à Toulouse et patron des tournées. Des deux rappeurs, entre autres, dont il est devenu très proche.

Il rougit un peu quand on lui dit que les deux artistes lui doivent beaucoup : "Je ne sais pas si je les ai découverts. Ce n’est pas complètement faux, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Disons que je les accompagne depuis que je les ai entendus chanter lors d’une édition de la Fête de la musique, sur la place du Capitole.

C’est à partir de là qu’ils sont montés sur scène pour faire des premières parties, comme, par exemple, celle d’Orelsan. Disons que j’ai eu beaucoup d’impact sur leur carrière scénique et c’est le "dossier" dont je suis le plus fier". Leur premier album, "La cour des grands", est sorti en 2015 et, depuis, si de l’eau est passée sous le Pont Neuf de la Ville rose, la cote des deux frères est montée en flèche.

64 000 spectateurs samedi 8 et dimanche 9 juin !

Ils occupent régulièrement le haut de l’affiche. Souvent de grosses affiches, comme quand ils ont pris la décision de se produire, deux soirs, au Stadium de Toulouse. "à la maison !", avaient-ils lancé. C’était vendredi 24 et samedi 25 mai 2019. Il y a cinq ans (presque) jour pour jour... Malgré la pluie le premier soir, 60 000 personnes avaient répondu à l’invitation ! Ils remettent le couvert sur la même scène gigantesque.

"C’est Stadium 2, le retour !", s’amuse Samuel Capus. Dans le cadre de la tournée des stades. Elle a commencé dimanche 26 mai, à l’Arena de Lyon, se poursuit vendredi 31 mai au stade Pierre-Mauroy à Lille et se termine donc dans l’enceinte toulousaine avec, non pas un, mais deux concerts, samedi 8 et dimanche 9 juin.

Les chiffres donnent le vertige : une jauge de 32 000 spectateurs par soir (c’est complet le samedi et il est conseillé de faire vite, vite pour le lendemain), 400 agents de sécurité, 350 techniciens... "C’est une énorme machine", résume l’Aveyronnais. Il piaffe d’impatience : "On y pense tous les jours depuis le 27 mai 2019. On voulait revivre les mêmes frissons. C’est un aboutissement. à la (grande) différence près que ce spectacle a été pensé de A à Z pour faire des stades, tandis que le premier était conçu au départ pour des Zénith, puis adapté".

A l'affiche des Natural games, à Millau, vendredi 28 juin

La cheville-ouvrière de Bleu Citron n’a pas oublié que, avant la double date de mai 2019, deux artistes seulement étaient montés sur la scène du Stadium : David Bowie et Michael Jackson... vingt-sept ans plus tôt.

"J’ai repensé à ces deux dates la semaine en regardant le match de football des plays-offs de Ligue 2 entre Rodez et le Paris FC. Cette séance de tirs au but et la qualification ruthénoise, c’est un truc de fous. L’organisation des deux concerts était un exploit identique. BigFlo et Oli au Stadium à Toulouse, c’est comme les JO à Paris ! Une production de taille, avec une dimension titanesque, un moment unique. C’est pour vivre ça que je fais ce métier".

Depuis cinq ans, les deux frangins ont grandi et beaucoup de choses ont changé. Samuel Capus confirme : "Il y a eu un nouvel album, plus mature, et la nouvelle tournée". Dans la foulée, les deux frangins seront, vendredi 28 juin, à Millau, pour les Natural games. Associé à l’Aveyronnais, ils ont créé une société de production et serviront la troisième édition du Rose festival, du 29 août au 1er septembre, à Toulouse.

Est-ce qu’il est possible d’imaginer les voir un jour au programme de F’estivada à Rodez ? Samuel Capus brouille volontairement les pistes : "On peut toujours rêver... On ne sait jamais !".