Naucelle. Projet cinéma : "La quête du champion" ou la vie d’Alexandre Bonnet

Rejoignez l’aventure cinématographique de "The champion’s quest" (La quête du champion), c’est un projet documentaire passionnant qui mérite l’attention.

Réalisé par le talentueux Noah Riley, ce film propose un voyage inédit dans la vie d’Alexandre Bonnet, un boxeur originaire d’Occitanie, qui, malgré les défis posés par son hyperactivité, cherche à maîtriser le muay thai en Thaïlande.

À travers des séquences d’entraînement intensives, des moments émotionnels poignants et des paysages pittoresques, "The champion’s quest" ne se contente pas de suivre un athlète dans son quotidien. Il plonge plus profondément dans l’esprit et les luttes internes d’un homme qui aspire à être plus que ce que la société lui a promis.

L’approche narrative, enrichie par la voix-off du film, agit comme la conscience du film, offrant une perspective intime sur les batailles personnelles et les triomphes d’Alexandre. Sous la direction de Noah Riley et avec le mentorat de la légende des arts martiaux, Jean-Charles Skarbowsky, ce documentaire promet d’être visuellement époustouflant et émotionnellement captivant.

L’utilisation d’équipements cinématographiques de haute qualité garantit une clarté cinématographique, et la palette de couleurs (allant du cyan bleu vibrant aux verts émeraude) est conçue pour refléter les paysages émotionnels et physiques traversés par Alexandre. La production de "The champion’s quest" nécessite non seulement une expertise technique et créative, mais également des ressources suffisantes pour couvrir les divers besoins de production.

De l’équipement cinématographique à la compensation du réalisateur, en passant par les assurances et les dépenses imprévues, chaque aspect de la production a été méticuleusement planifié pour assurer la plus haute qualité du film fini. Il est lancé une campagne de financement participatif pour réaliser ce projet ambitieux. Chaque contribution, grande ou petite rapproche de l’objectif. En retour, il sera offert une gamme de récompenses attractives pour les bailleurs de fonds, incluant des téléchargements exclusifs du film, des contenus inédits des coulisses et bien plus encore. En soutenant "The champion’s quest", vous ne contribuez pas seulement à la production d’un film ; vous investissez dans une histoire de résilience, de détermination et de triomphe humain. Votre soutien permettra à ce récit authentique et inspirant de toucher un public mondial et de mettre en lumière les défis et victoires d’Alexandre Bonnet.

Il est possible de visiter la page de campagne, sur le site web Seed & Spark, pour en savoir plus sur le projet, et choisir comment participer à la création de ce documentaire exceptionnel.

Contact : noah.willow@protonmail.com