Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Retrouvailles des retraités de l’hôpital-Ehpad Étienne-Rivié

Cette année, la traditionnelle rencontre annuelle des retraités de l’hôpital-Ehpad Etienne-Rivié, s’est déroulée par un temps clément, les rayons du soleil ont permis que les retrouvailles se fassent à l’extérieur de la salle de la cascade, pour accueillir les nouveaux et nouvelles retraités.

C’est autour de l’apéritif, bien sûr, pris avec modération, que chacun et chacune ont échangé de leurs nouvelles et aussi de leurs anciens collègues empêchés ce jour-là. Certains leur ont adressé leurs amitiés et ont promis que l’année prochaine il se retrouverait parmi eux. Ensuite les 52 convives se sont installés dans la salle joliment décorée pour déguster un succulent repas concocté par le restaurant "Le lion d’or".

Tous ont apprécié ce repas et ont unanimement félicité le chef Jérôme.

Avant de se quitter, toute l’assistance a remercié les organisatrices de cette sympathique rencontre Geneviève et Maryline. Ils se sont donné rendez-vous l’année prochaine la même période !