Olemps. Ruthen’accordéon : découvrez "le piano du pauvre" autrement !

L’association Ruthen’accordéon, créée en 1991, est composée d’une vingtaine de musiciens, de tout âge, adolescents et adultes, la plupart accordéonistes mais aussi claviéristes, guitaristes et batteurs, tous amoureux de l’accordéon et surtout de tous les styles qu’ils peuvent faire découvrir lors de leurs concerts. Depuis Nadau, à Goldman, Abba, Palladio et AC/DC, le piano à bretelle explore tous les champs musicaux pour le plus grand plaisir du public. Un concert qui va vous étonner et qui vous fera découvrir l’accordéon autrement !

Ruthen’accordéon sera sur la scène de la 777 le vendredi 31 mai à 20 h 30.

Entrée gratuite : participation libre (chapeau).

Attention : le nombre de places est limité et il n’y a pas de réservation. Renseignements au 05 65 75 51 00 ou par mail à mairie@olemps.fr