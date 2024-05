La Salvetat-Peyralès. Un spectacle intergénérationnel au festival "La Salvetat en rue libre"

L’équipe du festival de "La Salvetat en rue libre", organisé par l’association du Son’O’Liort, a lancé les festivités.

Les bénévoles, en compagnie des jeunes de l’Erea de Villefranche-de-Rouergue étaient présents tout au long de la journée pour les épauler. Main dans la main, ils ont construit, peint et installé le décor de cette grande fête. Rejoints par les enfants de l’école primaire de Pradinas, de La Salvetat-Peyralès, les jeunes de Beauregard et le club des aînés de Peyralès, ils ont pu assister au spectacle de clown Incognito de la compagnie Magik Fabrik tout droit venue de Normandie. Cette rencontre intergénérationnelle fut l’occasion pour tous les participants de rire, goûter et échanger dans la joie et la bonne humeur. Une joyeuse après-midi qui appuie encore un peu plus l’engagement associatif du Son’O’Liort pour son territoire et ses habitants.

Mais le village n’est pas au bout de ses surprises puisque les festivités reprennent dès samedi à 14 h 30, pour des spectacles de rue en tout genre qui raviront petits et grands dans une ambiance décontractée et ensoleillée.