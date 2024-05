Onet-le-Château. Une balade en Dordogne pour les adhérents de la Bonne entente

Jeudi, 51 membres du club de la Bonne entente s’étaient donné rendez-vous pour une escapade en Dordogne.

Leur première étape les a conduits à La Roque-Gageac (l’un des plus beaux villages de France), pour une promenade en gabarre couverte (appréciée, car la pluie a un peu joué les trouble-fêtes !), une agréable balade d’une heure sur la Dordogne.

L’occasion d’apercevoir quelques châteaux, dont La Malartrie, Castelnaud, Marqueyssac ou encore Fayrac, qui se situent avant ceux plus éloignés de Beynac et, bien sûr, Milandes cher à Joséphine Baker, avec en prime de précieuses explications sur l’histoire et la faune.

Avant une visite en petit train du village de Domme, un copieux repas périgourdin prolongé d’une liqueur surprise de coings (!), a été partagé à la ferme-auberge du Colombier à La Roque-Gageac. Après cet intermède gourmand et gourmet, le groupe a bénéficié de quelques explications d’un guide de l’office du tourisme, pour parcourir les ruelles du village, au gré de chacun.

Une sortie très agréable et surtout très conviviale, d’autant que les quelques gouttes de pluie du début de la journée ont été vite oubliées, le soleil ayant daigné poursuivre la journée avec les vacanciers du jour !

Le prochain rendez-vous du club, qui sera aussi la fête de fin de saison, aura lieu le 25 juin, à partir de 14 heures, dans la grande salle du Patio.