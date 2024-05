Florentin-la-Capelle. Une belle sortie de printemps pour les adhérents des Genêts d’or

Comme tous les printemps, le club des Genêts d’or a organisé une sortie en covoiturage. C’était jeudi, une journée qui avait débuté sous une pluie battante avant qu’un peu de soleil fasse son apparition en arrivant pour une visite à la ferme des autruches de la Besse à Sénergues. Les propriétaires ont accueilli le groupe avec le sourire et ont donné maintes informations sur l’élevage de ces plus grands oiseaux du monde dont le poids varie entre 100 et 150 kg. Ces animaux sont élevés là pour leur viande mais aussi pour leur peau qui, une fois tannée, sert à fabriquer des articles de maroquinerie. Les œufs qui peuvent peser chacun entre 1,5 kg et 2 kg servent bien sûr à la reproduction mais sont également utilisés pour la décoration.

Le repas de midi était pris au restaurant "Chez Chantal" à Pruines où chacun s’est régalé dans une bonne ambiance.

La journée se poursuivait à Saint-Cyprien-sur-Dourdou aux "Chambres de lumière" où Bastien Carré réalise avec grand talent des sculptures, des tableaux et des mobiles à l’aide de leds, ce qu’il appelle de la lumigraphie. Un art qui demande beaucoup de patience, de l’habileté et une bonne dose d’imagination.

Le groupe est revenu ravi de cette belle journée.

Rendez-vous maintenant le 20 juin pour une marche et un goûter autour du lac de Saint-Gervais et le 27 juin pour la sortie en autocar vers Béziers pour une croisière sur le canal du Midi.