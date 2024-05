Bozouls. Une transhumance aux couleurs diverses

La transhumance a une fois de plus connu un vif succès. Un nombreux public s’est déplacé pour voir le troupeau de vaches d’Aubrac de la famille Puech-Joulia qui partait de Saint-Julien-de-Rodelle pour rejoindre Salgues (40 km) afin d’y passer la nuit, puis le lendemain les pâtures de l’Aubrac. Mais avant ce long parcours, une halte était bien nécessaire samedi à Bozouls afin que le troupeau puisse reprendre des forces et boire. La tradition a été respectée avec un arrêt à la maison d’accueil des Caselles pour le plus grand bonheur des résidents, des habitants et des touristes. Cette coutume commencée il y a plus de 75 ans par le père de Christian Puech perdure.

Cette année, de nombreux décors étaient présents sur le troupeau : le drapeau occitan mais aussi celui de l’Argentine dont les liens restent forts et aussi le drapeau breton ; une magnifique carriole tirée par les chevaux noirs de M. Viarouge de Druelle faisait partie du convoi. Elle fut largement photographiée. La musique folklorique jouée par des résidents a enchanté ce moment délicieux, complété par les chants traditionnels des éleveurs. Plus de 70 bénévoles étaient mobilisés dont la municipalité qui avait mis un stand en place ; un stand de boissons fraîches largement appréciées par le public en raison des bonnes conditions climatiques.

Une tradition profondément authentique, que bien des habitants ne manqueraient rien au monde.