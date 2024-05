VIDÉO. Dans cet Ehpad de l’Aveyron, les poneys de Cassandra Carmona sont un rendez-vous très attendu par les résidents

À l’Ehpad Le Relays de Broquiès, les couloirs grouillent à l’arrivée des deux poneys et de l’âne de Cassandra Carmona. Une activité de médiation animale qui ravit tant les résidents que les salariés de l’établissement.

"Ils sont arrivés ?" Les questions fusent dans les couloirs de l’Ehpad Le Relays, situé à Broquiès, à quelques minutes de l’arrivée des deux poneys et de l’âne de Cassandra Carmona. "Certains résidents ne sortent jamais, mais quand les poneys arrivent, c’est tout autre chose", raconte Mélanie Cazottes, la directrice de l’établissement depuis 22 ans.

Cassandra Carmona, monitrice d’équitation, à gauche et Mélanie Cazottes, directrice de l’Ehpad Le Relays, à droite. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Cassandra Carmona partage sa passion des animaux

L’Ehpad Le Relays de Broquiès, créé en 2008, accueille 32 résidents. L’ancien centre d’hébergement pour personnes âgées est actuellement en travaux. Un investissement qui permettra d’accueillir dix résidents supplémentaires d’ici 2025.

L’Ehpad Le Relays de Broquiès accueille 32 résidents. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Outre les ateliers créatifs, les concours de jardinage, les cours de relaxation, les ateliers de musique, de cuisine, etc., l’Ehpad de Broquiès propose de la médiation animale à ses résidents. "J’avais vu un reportage où un Ehpad avait fait venir des poneys et j’avais trouvé ça super", confie la directrice, à l’origine du projet. Après avoir répondu à un appel à projet, elle a contacté Cassandra Carmona, l’an dernier. Alors qu’une dizaine de séances ont été organisées depuis, une nouvelle rencontre a eu lieu ce mercredi 22 mai 2024.

Une nouvelle rencontre entre les résidents de l’Ehpad de Broquiès et les poneys de Cassandra Carmona a eu lieu ce mercredi 22 mai 2024. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Ouvrière agricole de métier et monitrice d’équitation depuis une dizaine d’années, Cassandra Carmona partage sa passion des animaux dans les écoles, les Ehpad, etc., depuis trois ans. Broquiès a d’ailleurs été le premier Ehpad à l’accueillir et, au vu du succès de cette rencontre, elle a élargi son périmètre.

Cassandra Carmona partage sa passion des animaux dans les écoles, les Ehpad, etc., depuis trois ans. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

"En rencontrant des personnes âgées proches de moi, j’ai pu voir le bonheur qu’ils avaient d’avoir un contact avec ces petits animaux. C’est comme ça que m’est venue l’idée d’aller dans les Ehpad", explique la jeune femme de 28 ans. "J’ai toujours grandi avec les animaux et j’aime beaucoup le côté social et relationnel. Réussir à lier les deux est un plaisir pour moi", poursuit-elle.

La médiation animale à l’Ehpad de Broquiès, une rencontre intergénérationnelle. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

"J’aime les animaux, ça m’apporte de la chaleur"

Un plaisir largement partagé par les résidents et les salariés de l’Ehpad Le Relays. "Les résidents ont accroché à ce projet. Ça crée du lien et du réconfort. Même ceux qui n’ont pas envie de parler s’attachent tout de suite aux animaux. Ils leur rappellent des souvenirs et ce qui est intéressant avec les poneys, c’est qu’ils sont à hauteur des fauteuils. Les résidents les brossent, leur donnent à manger, des gestes qu’ils ne font pas sur eux, ça permet de stimuler leur autonomie et de leur montrer qu’ils n’ont pas tout perdu, il y a un sentiment d’utilité", détaille Benoit Calmels, animateur à l’Ehpad Le Relays depuis deux ans.

"Les résidents les brossent, leur donnent à manger, il y a un sentiment d’utilité", explique Benoit Calmels, animateur à l’Ehpad Le Relays. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

"Ils oublient tous leurs problèmes de santé, ça leur change les idées. En tant que salariée, on passe des moments agréables. Ce sont de bons mercredis pour tout le monde", se réjouit Marie-Agnès Chalmin, ASH de nuit depuis trois ans.

"En tant que salariée, on passe des moments agréables", se réjouit Marie-Agnès Chalmin, ASH de nuit depuis trois ans. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Dès que les poneys et l’âne ont passé le portail, Stéphanette, résidente depuis plus de 5 ans, ne loupe pas un instant de cette rencontre. "J’aime les animaux, ça m’apporte de la chaleur", confie-t-elle, le sourire aux lèvres, après une balade dans les rues du village de Broquiès, en présence des petites bêtes. "Dans les Ehpad, on voit toujours le côté soins, mais la partie animation est super importante. Ça a une plus-value sur le long terme", déclare Mélanie Cazottes. Une activité que l’Ehpad espère renouveler via un nouvel appel à projets.