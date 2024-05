Arvieu. Visite du jardin de Galinières

Si, à Arvieu, vous prenez la route de Montfranc et que vous la suivez jusqu’au numéro 1290, vous allez tomber sur la maison de Louis Bru et son jardin de Galinières. Les 1er et 2 juin, Louis sera là pour vous faire visiter les allées de son clos fleuri. Pour peu que vous vous acquittiez d’une obole symbolique, il vous embarquera pour parfois deux heures de promenade horticole.

Ce n’est pas que son jardin est si grand, c’est que l’homme est disert et enthousiaste. Ce retraité des Postes, bénévole dans plusieurs structures, consacre quelques jours en été à faire visiter ses fleurs et ses plantes qu’il aime tant.

Il vous présentera l’arbre Perce-Neige, l’arbre aux sept fleurs, Le désespoir des peintres et même Le poivre des moines, petite plante invasive qui a tout de même son histoire. Depuis deux ans, il ouvre son portail l’été ainsi que son jardin de "fainéant", tel qu’il s’amuse à le décrire, puisqu’il ne s’y occupe que de plantes saisonnières.

Mais comme il le dit aussi : "Un jardin se visite plusieurs fois car on y voit pousser les plantes et s’ouvrir les fleurs." Ce jardin bio, nourri d’un peu de fumier et peu consommateur d’eau, recèle près de 40 variétés de Pivoines et seulement des espèces non endémiques, aux noms latins et très savants. Louis connaît bien sûr son jardin par cœur et en parle sans lassitude, avec passion. Deux autres fois dans l’été, en juillet et en août, il ouvrira les portes de Galinières, et si le soleil est de la partie vous verrez autant de lumière dans les fleurs de ce jardin que dans les yeux de Louis.