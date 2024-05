10 ans du musée Soulages : "Il contribue à mettre Rodez sur la carte", savoure Alfred Pacquement

A l'occasion des 10 ans du musée Soulages, Centre Presse Aveyron vous emmène dans cette décennie d'histoire, avec des piliers de cette enceinte qui n'est autre qu'un poumon de Rodez. Entretien avec Alfred Pacquement, le président de l’EPCC Soulages.

Le musée Soulages fête ses 10 ans. A-t-il vécu ses dix plus belles années ?

Oui il a vécu les plus belles puisque c’étaient les premières… Mais j’espère bien que les suivantes seront plus belles encore ! C’est en tout cas un musée qui a trouvé toute sa place, qui a trouvé son public. Il contribue largement au rayonnement de l’œuvre de Pierre Soulages. C’est une grande réussite.

Concernant la popularité de l’œuvre de Soulages, y a-t-il un avant et un après la construction du musée Soulages ?

Je ne vais pas vous dire que jusqu’à la construction du musée Soulages, l’œuvre n’était pas connue. Mais ce musée à Rodez c’est le seul lieu qui permet d’avoir une vue d’ensemble de l’œuvre complète de Pierre Soulages. Jusqu’à la toute dernière, un outrenoir de mai 2022 qui est accroché au musée. Ce musée contribue incontestablement à une meilleure visibilité de l’ensemble de l’œuvre. C’est le seul qui permette cela, ce qui est véritablement exceptionnel.

Quel souvenir gardez-vous de cette période où fut décidée de la création de ce musée à Rodez ?

Je n’étais à cette période-là pas impliqué dans ce musée, mais en relation régulière avec Pierre Soulages et proche de Pierre Encrevé, qui a eu une influence importante. Pierre Soulages était heureux de cette décision. Il avait conscience de sa place dans le monde de la culture, mais dans le même temps, il n’aimait pas se mettre en avant. Il a quand même hésité. Mais, parce que sa ville natale, parce que la proximité de Conques… Il a été heureux de cette réalisation, comme peuvent aussi en témoigner ses donations. Mais il avait émis une condition, que tout le monde connaît. A savoir que ce musée accueille d’autres artistes. Ce qui est pour moi la preuve même d’une grande perspicacité. Comme il l’a souvent dit, il ne voulait surtout pas que ce musée soit un mausolée

Le musée Soulages va approcher en cette fin d’année le million et demi de visiteurs. C’est un succès que vous pressentiez ?

C’est difficile de répondre, puisque je ne suis pas à l’origine du musée. Mais je peux vous répondre à titre personnel : je trouve que c’est magique. Que ce musée ait réussi à déjà attirer autant de monde. Et quand on regarde de plus près les chiffres de fréquentation, on constate que passé l’effet de nouveauté, et après la période de Covid, la fréquentation se maintient à près de 130 000 visiteurs par an.

Le musée a-t-il atteint son plafond de verre ? A-t-il besoin d’être agrandi ?

Je ne crois pas qu’il ait atteint son plafond de verre. Il a en tout cas le projet et la nécessité de se développer encore. On parle d’extension, mais il faut examiner tout cela en détail. C’est un musée qui ne doit pas s’arrêter et poursuivre son travail par rapport au public. Puis il y a la nouvelle donation de Colette Soulages qu’il faut prendre en compte. Ce musée n’a pas fini son histoire.

On sent que cette présidence de l’EPCC vous tient à cœur…

Cela me tient à cœur pour des raisons évidentes. J’ai été proche de Pierre et Colette Soulages, que j’ai rencontrés dans les années 70. J’ai beaucoup d’admiration et d’amitié pour eux. Je suis attaché à l’œuvre de Pierre Soulages, à son rayonnement et souhaite qu’il se poursuive de la meilleure des manières. Dans un mois, sera inaugurée une exposition du peintre Lucio Fontana. Une telle exposition en France en dehors, de Paris, n’a jamais été organisée. Cela souligne la qualité de ce musée.

Les Aveyronnais mesurent-ils le rayonnement du musée Soulages, justement ?

Je pense que oui. En tout cas, vu de Paris, où j’habite, et dans les différents milieux culturels que je côtoie, le musée Soulages contribue à mettre Rodez sur la carte. En tout cas, ce musée a beaucoup changé l’image culturelle de la ville.

Un mot sur Benoît Decron, conservateur depuis les tout débuts du musée…

Pierre et Colette Soulages ont toujours eu une très grande confiance en Benoît Decron. Un jour, il y aura un autre directeur, mais en attendant, il a effectué un travail avec une très grande implication. Tout comme l’action que je mène, il contribue à l’aura de ce musée. Je pense à la collection qui a été présentée dernièrement au Japon, qui a connu un grand succès. Preuve encore du rayonnement qui dépasse les frontières.

De votre point de vue, avec votre expérience, à quoi doit veiller le musée pour continuer à rayonner et faire perdurer l’œuvre de Pierre Soulages ?

Il est vrai que le musée a toujours été accompagné par Pierre et Colette Soulages. Ceux qui en ont la charge doivent veiller à garder la ligne que tous les deux ont tracée. Un musée qui d’une part n’accueille que des œuvres de Pierre Soulages et s’ouvre aux autres dans un espace d’exposition temporaire. Il faut continuer à aller au-delà de l’œuvre de Pierre Soulages, continuer le travail de réflexion. Ce musée, à Rodez, reste le seul musée de référence de toute l’œuvre de Pierre Soulages. Il faut garder cela à l’esprit.