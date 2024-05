Bozouls. Avec "L’Aveyron chante", le concours s’est taillé un vif succès

Une très belle soirée samedi dernier au complexe Cardabelle de la cité pour la finale du concours de chant organisé par l’association "Art’veyron". Plus de 500 spectateurs étaient présents pour les prestations des candidats, adultes et enfants sélectionnés lors des demi-finales qui avaient eu lieu au Nayrac et à Estaing.

Ce concours se voulait joyeux, populaire et exigeant. Son directeur artistique Frédéric Bonnet s’était entouré d’une équipe composée de musiciens d’une chanteuse soprano Lidy Roussel et d’un technicien aux lumières.

L’équipe du jury, quant à elle, composée de professionnels et d’amateurs, sous l’œil expert d’André Damon, a eu bien de difficultés à établir un classement sur les quatre critères retenus au nombre desquels : la justesse et qualité de la voix, le sens de la musique, la qualité artistique et la tenue corporelle. Les prestations étant de qualités, cela a donné lieu à deux ex æquo dans la catégorie adulte. L’ensemble des candidats sélectionnés ont reçu un prix numéraire relatif à leur classement sous les applaudissements du public. Une très belle soirée qui encourage des vocations, certains candidats ne cachant pas en effet souhaiter continuer dans une carrière de chant. Remerciements aux bénévoles, aux partenaires privés, au Département et aux municipalités qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette soirée.

Le podium

Catégorie enfant : 1er Lola Bancarel pour "Corps" ; 2e Lania Durand Lescure pour "Je vais t’aimer" ; 3e Lilou Gibergues pour "La vie en rose" ; 4e Margaux et Louison pour "L’oiseau et l’enfant" ; 5e Joséphine Clamens avec "Et bien" ; 6e Titouan Malgouyres avec "Monsieur et Madame".

Catégorie adulte : 1er ex æquo : Titouan Roux pour "Colourblind" et Ophélie Gal pour "Coup de soleil" ; 3e Simon Castanier avec "Wickel game" ; 4e Thibault Lacan avec "Kelly" ; 5e Virginie Surget avec "Quand on n’a que l’amour" ; 6e Gérard Aldebert pour "L’Italien". En raison du succès un rendez-vous est déjà pris pour 2025.