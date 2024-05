Aveyron : ce centre d’incendie et de secours souffle célèbre ses 100 ans, un week-end de festivités se prépare

Un bel anniversaire se prépare à Rignac, samedi 1er juin, voici le programme.

Par un matin de 1921, un incendie se déclare dans une écurie de chevaux située dans la rue de l’Église. Aussitôt, le tocsin retentit et tous les Rignacois et Rignacoises disponibles et bénévoles, armées de seaux, se rendent sur le lieu du sinistre. Mais le feu se propage rapidement et craignant un embrasement du "pâté" de maisons environnantes, on fait alors appel à la compagnie des sapeurs-pompiers de Rodez qui, malgré tout leur dévouement n’arriveront sur les lieux que trois heures plus tard.

Ce sinistre ayant soulevé une grande émotion parmi la population locale, le maire Casimir Fraysse propose au conseil municipal d’acquérir une pompe à incendie pour lutter plus efficacement contre ce type sinistre. En 1924, le centre de secours de Rignac est constitué et Émile Imbert est nommé chef de corps des sapeurs-pompiers de Rignac.

Samedi 1er juin, nos soldats du feu rignacois présenteront une rétrospective des 100 ans à travers diverses expositions et animations.

Le programme

À 10 heures : cérémonie d’ouverture de la journée des 100 ans avec revue des troupes, dépôt de gerbe et hommage aux sapeurs pompiers décédés, honneur au drapeau départemental, allocutions, vin d’honneur.

De 11 heures à 18 heures : animations et expos sur le thème des pompiers, exposition photos en 12 panneaux grand format réalisée par Gérard Marty, exposition de véhicules pompiers (anciens et actuels), démonstration et mise en eau d’une ancienne pompe à bras alimentée avec des seaux en toile et extinction d’un feu réel (11 h 30, 14 h 30, 16 h 30), réalisation d’une fresque triptyque par le grapheur Süla, exposition de 800 véhicules miniatures pompiers, démonstration des gestes qui sauvent, parcours pompier pour les adultes et les enfants, mur d’escalade (8 mètres) pour les enfants, restauration rapide sur place. Ouvert à tous. Entrée gratuite.