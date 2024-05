Aveyron : Jacques Raynal, ancien maire de Marcillac-Vallon, est décédé

Jacques Raynal s’est éteint à l’âge de 83 ans.

Après avoir été conseiller municipal de 1985 à 2001, il avait occupé le fauteuil de maire pendant deux mandants jusqu’en 2014. Trente ans au service de la collectivité locale pour cet élu forgé à l’image d’une terre qui l’a vu naître et à laquelle il était si attaché qu’il n’a jamais quitté.

Après des études secondaires au lycée Foch à Rodez, il a rejoint la faculté de médecine de Toulouse. De retour à Marcillac en 1969, c’est avec les docteurs Périé et André qu’il crée un centre médical où il exercera jusqu’en 2000. Son foyer s’agrandit avec l’arrivée de deux enfants, Bertrand et Françoise. Très occupé, il parvient tout de même à sauvegarder quelques moments pour ses passions : la chasse, les voyages et… Mozart tous les dimanches matin. En 1984, sa famille se recompose avec Anne-Marie, Marie et Pierre Louis. Très sensible aux arts, il passera en famille 40 années heureuses, tout en cultivant avec soin de très longues amitiés, jusqu’au mois d’avril dernier où la maladie l’a rapidement terrassé.

Hommage à ses projets en tant que maire

Toute sa vie, Jacques Raynal a été à l’écoute des autres en tant que médecin, comme en qualité de maire et de vice-président de la communauté de communes. Au nom de l’ensemble des élus de la commune, Jean-Philippe Périé lui a rendu hommage en soulignant "son humanité et sa sensibilité dans l’exercice de ses fonctions" et en rappelant les réalisations essentielles effectuées durant ses mandats : construction d’une nouvelle gendarmerie et de l’école maternelle, réfection de la dalle de couverture Cruou, création du lotissement du Plancats, du multi-accueil et du relais d’assistantes maternelles…

Vendredi après-midi la foule est venue très nombreuse en l’église Saint-Martial pour entourer sa famille et saluer l’ultime départ de Jacques Raynal, qui laisse à tous, le souvenir d’un homme bienveillant, humain et chaleureux.