Aveyron : la grève se poursuit sur les deux sites de Nutergia, "environ 90 salariés" en arrêt de travail

Le conflit à la société Nutergia sur ses sites de Capdenac-Gare et de Causse-et-Diège n’est pas encore en voie d’apaisement.

Commencée vendredi 24 mai 2024, la grève d’une majorité de salariés s’est poursuivie, hier, avec un rassemblement dès 8 heures jusqu’à 16 heures devant les locaux du site de Causse-et-Diège devant laquelle s’est tenue à 11 h 30 une assemblée générale.

"Pas de nouveaux contacts avec la direction"

"Certains salariés, environ 90 ont observé un arrêt de travail, d’autres ont choisi la forme du débrayage. Pour le moment, il n’y a pas de nouveaux contacts avec la direction", explique Emmanuel Lanjard, délégué syndical CGT et élu du CSE.

Rappelons que les raisons du mouvement résident dans un désaccord entre direction et salariés dans le cadre des négociations salariales, sur fond d’un "mal-être" au sein de l’entreprise exprimé par des salariés et par le syndicat CGT. Lundi matin, les salariés ont majoritairement voté pour la reconduction du mouvement aujourd’hui. Un nouveau rassemblement est donc prévu ce matin, avec une nouvelle assemblée générale à 11 h 30.

Dans un communiqué, la section capdenacoise du PCF apporte "son plein et entier soutien et invite la direction de Nutergia à engager sans délai des négociations permettant de répondre favorablement aux légitimes revendications des salariés et salariées". Nous avons sollicité mais n’avons pas pu joindre la direction pour qu’elle s’exprime sur cette poursuite de grève et sur les suites du dossier.