Aveyron : les entreprises invitées à encourager leurs salariés pour se rendre "au boulot à vélo"

Aller au "boulot à vélo" ? De plus en plus de salariés ont opté pour ce mode de transport jugé propre et idéal pour la santé. D’après certaines études, aujourd’hui 30 % des salariés français se déplacent à bicyclette pour rejoindre leur travail. Une progression à mettre sur la popularité des vélos à assistance électrique (VAE). Malgré cette nouvelle tendance, il reste encore du chemin à parcourir.

Au boulot à vélo, c’est possible aussi en Aveyron. Seulement 3,4 % des personnes se déplaçant pour travailler s’y rendent principalement à vélo, alors que 70 % des actifs de Rodez et Onet-le-Château travaillent à moins de 5 km de leur domicile. La pratique du vélo a donc de larges perspectives de développement, notamment avec les aménagements prévus dans le Schéma d’agglomération des mobilités actives et du programme Territoires cyclables de Rodez Agglo qui prévoit un réseau cyclable de 114,33 km.

L’association aveyronnaise Vélo Cité proposait le 16 mai une journée de sensibilisation autour de la petite reine, en partenariat avec la CCI et ses "Jeudis de la Cité". Durant toute la journée, les salariés de la CCI étaient invités à tester les VAE, gratuitement, sur les parkings de la Cité de l’Entreprise et de la Formation, ainsi que dans les alentours.

"Promouvoir le vélo au quotidien"

Eugénie Dromer et Lucie Coulon-Puech, respectivement adhérente et trésorière de l’association de promotion du vélo ont permis à de nombreux salariés, dont les étudiants du Campus Avenue de tester différents modèles, loués à Mathilde Sahuguet. Cette dernière tient la boutique "Aveyron à vélo" à Rodez. "L’objectif de la journée est de dire aux gens que les petits trajets peuvent se faire facilement à vélo, tout en évitant la pollution, le stationnement qui coûte cher et les bouchons", souligne Eugénie Dromer, une adepte de ce transport. Avec son vélo-cargo, elle va au travail, fait ses courses et conduit ses enfants à l’école. "Nous sommes là pour promouvoir le vélo au quotidien !", ajoute-t-elle.

Ce quotidien constitue aussi le travail. Sur l’agglomération ruthénoise, beaucoup de salariés pourraient se rendre dans leur entreprise à vélo. Pour cela, il faut faire progresser les mentalités et informer les entreprises afin qu’elles encouragent, à leur tour, leurs salariés. C’est pourquoi, une rencontre-débat, à l’Amphithéâtre, animée par la conférencière Clémence Langloy, chargée de mission Objectif Employeur pro-vélo, a été organisée. C’est aux côtés de Laurence Pagès-Touzé, maire de Sainte-Radegonde, qu’elle a présenté "le vélo comme mobilité quotidienne pour les salariés".

Des aides à disposition des salariés

"Les entreprises ont de nombreuses façons d’aider leurs salariés. Elles ont aussi des obligations en la matière. On peut rappeler que le remboursement de la moitié du forfait bus est obligatoire dans les entreprises, y compris les plus petites, quand les salariés utilisent ce mode de mobilité pour les trajets domicile travail. De plus, le forfait mobilité durable peut être obtenu en négociations annuelles obligatoires. Il peut être combiné avec la prime covoiturage ou le transport par bus. Les salariés du privé et du public y ont droit", rappelle Eugénie Dromer.

Différencier les pistes et les bandes cyclables

Si des dispositions existent donc pour encourager les salariés à faire du "vélo-taf", il reste des freins à lever. "Il faut vraiment que les élus fassent la différence entre piste et bande cyclable. La première est une voie séparée de la circulation. Elle est vraiment sécurisée. La deuxième est un marquage au sol. Les études prouvent que les pistes cyclables ne convaincront pas les publics de faire du vélo. "On peut citer celle de l’avenue Victor-Hugo à Rodez, qui n’a pas du tout été pensée", déplore Eugénie Dromer. La piste n’est, non seulement, pas séparée de la circulation mais présente un danger potentiel à cause des portières des véhicules en stationnement.

Autre incompréhension des acteurs du monde du vélo, la lenteur d’application du Schéma directeur des mobilités douces. "Il a été voté par l’Agglo le 12 décembre 2021. Je ne comprends pas pourquoi il n’est toujours pas mis en place ? ", s’interroge Eugénie Domer.

Il est promis d’ici 2029 par Rodez Agglo. Par ailleurs, le public attend toujours la restitution des ateliers mobilité douces.

Vélo Cité a encore du pain sur la planche travail pour changer de braquet et faire en sorte que le vélo prenne vraiment toute sa place, au quotidien, pour se rendre au boulot.