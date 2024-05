Déclaration de revenus : quelles sont les communes en Aveyron où on paye le moins et plus d’impôts ?

Une des communes de l'Aveyron est la commune où on paie le moins d'impôts en France au moment de faire sa déclaration de revenus.

Au moment de faire sa déclaration des revenus de 2021, c’est en Aveyron qu’on a payé le moins d’impôts, plus précisément dans la commune de Peux-et-Couffouleux. Dans ce village de moins de 100 habitants, le montant moyen payé est plus petit que 0 puisqu’il s’élève à… – 2 041 euros. Ce qui signifie que ce montant n’a pas été payé mais bien rendu en moyenne à chaque foyer fiscal imposable par remboursements d’impôts.

Le cas de Peux-et-Couffouleux est loin d’être unique, même si le montant rendu à la population est conséquent. En Aveyron, c’était aussi le cas à Combret (montant moyen payé de – 907 euros), à Martrin (-973 euros), Mounes-Prohencoux (-605 euros), La Serre (-489 euros), La Couvertoirade (-401 euros) et Saint-Server-du-Moustier (-324 euros).

Les communes avec le montant payé le plus élevé

Sans compter ces situations où les administrés ont reçu un remboursement d’impôts, voici les communes avec le montant moyen payé le moins élevé en Aveyron :

Vézins-de-Lévézou : montant moyen payé de 289 euros

Meljac : montant moyen payé de 297 euros

Murels : montant moyen payé de 306 euros

Tauriac-de-Camarès : montant moyen payé de 339 euros

Pradinas : montant moyen payé de 366 euros

Ayssènes : montant moyen payé de 380 euros

Prades-Salars : montant moyen payé de 442 euros

Brandonnet : montant moyen payé de 445 euros

Saint-Félix-de-Lunel : montant moyen payé de 484 euros

Prévinquières : montant moyen payé de 521 euros

À l’inverse, voici les communes où les Aveyronnais ont payé le plus d’impôts :

La Rouquette : montant moyen payé de 5 082 euros

Murasson : montant moyen payé de 4 967 euros

Flagnac : montant moyen payé de 4 593 euros

Sainte-Radegonde : montant moyen payé de 4 498 euros

Valady : montant moyen payé de 4 323 euros

Rodelle : montant moyen payé de 3 956 euros

La Loubière : montant moyen payé de 3 946 euros

Salles-la-Source : montant moyen payé de 3 749 euros

Soulages-Bonneval : montant moyen payé de 3 639 euros

Calmont : montant moyen payé de 3 633 euros

À titre de comparaison, le montant moyen payé était de 3 565 euros à Rodez, 2 699 euros à Villefranche-de-Rouergue et 2 610 euros à Millau.

Un délai supplémentaire pour faire sa déclaration… dans certains cas

Pour les départements numérotés de 1 à 19, la date limite pour effectuer sa déclaration de revenus en ligne a été atteinte jeudi 23 mai 2024, même si certains ont bénéficié d’un délai d’une semaine supplémentaire en raison d’un message d’erreur qui s’affichait sur le site impots.gouv.fr.

Cela concernait ceux qui éprouvaient des difficultés à déclarer leurs revenus professionnels de type bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le nouveau délai est fixé au 30 mai prochain pour effectuer leur déclaration de revenus.