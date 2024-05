Disparition de Lina : "J’ai besoin de savoir", la mère de l’adolescente va participer à une émission de Julien Courbet, ce mardi soir

Fanny Groll, la maman de la jeune Lina, qui a disparu depuis le 23 septembre 2023, va participer à l’émission "Appel à témoins", animée par Julien Courbet, ce mardi 28 mai 2024.

Diffusée depuis le 7 juin 2021, l’émission "Appel à témoins", présentée par Julien Courbet, va recevoir, ce mardi 28 mai 2024, Fanny Groll. C’est la maman de Lina, qui a disparu depuis huit mois maintenant.

"J’ai besoin de savoir où est Lina"

La mère de famille l’affirme et le répète : "J’ai besoin de savoir où est Lina, je veux savoir comment elle va, j’ai besoin de savoir où est mon enfant et j’ai besoin de comprendre". "C’est l’incompréhension, c’est le choc […] tout ce qu’on vit là, c’est tellement pas possible", ajoute-t-elle, dans un reportage qui sera diffusé dans l’émission selon le Figaro.

Depuis le 23 septembre

Fanny Groll est à la recherche de son enfant depuis le 23 septembre 2023, un samedi durant lequel Lina devait rallier Strasbourg depuis sa commune de Plaine, en train. Trois kilomètres à pied séparent la maison de l’adolescente et la gare : c’est durant ce trajet que la jeune fille de 15 ans disparaît.

Malgré d’importantes recherches, Lina reste introuvable. À l’occasion de son passage chez Julien Courbet, Fanny Groll témoignera de nouveau et lancera un appel à témoins. L’émission commencera à 21 heures 10, sur M6.

Trois autres affaires

Cette disparition de Lina ne sera pas la seule affaire évoquée en plateau, puisque l’animateur en étudiera trois autres. Il sera épaulé par autant de personnes en plateau, à savoir Bernard Marc, médecin légiste, Jacques Dallest, magistrat et ancien juge d’instruction, et enfin Damien Legrand, avocat pénaliste.