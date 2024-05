Le Monastère. En quête de soleil, le club des aînés a apprécié les lacs italiens

C’est par un temps maussade en France qu’une bonne trentaine d’adhérents du club de l’amitié des aînés du Monastère sont allés le temps d’une semaine chercher le soleil dans le nord de l’Italie, et plus précisément autour de ses fabuleux lacs.

Après une journée de trajet, les voilà installés dans le petit village de Cannabio au bord du Lac Majeur. Les jours suivants, les visites s’enchaînèrent et c’est par une visite guidée du jardin botanique de la villa Taranto et de la ville d’Orta que débutait leur séjour.

Le jour suivant, à bord d’un bateau, ils débarquèrent aux célèbres îles Borromées avec l’île Bella et son somptueux palais baroque entouré d’un parc en terrasse.

Après une promenade dans ce merveilleux jardin d’une beauté exceptionnelle, visite de la pittoresque île des Pécheurs et de l’île Madre, la plus grande des trois îles. Leur aventure continua le lendemain par le lac de Côme, la villa Carlotta et le village Bellagio. Le dernier jour, ils visitèrent Milan, la ville de la mode avec la découverte de la splendide Galleria Vitturio Emmanuel, la piazza Del Duomo avec sa cathédrale gothique. C’est par un détour par la Suisse qu’ils s’en sont retourné, enchantés de leur voyage avec encore en tête la beauté des paysages, des peintures, des sculptures et de la flore exubérante.

Un grand bravo aux organisateurs ainsi qu’au chauffeur dont certains trajets furent parfois périlleux. Un repas de fin d’année est organisé le 13 juin dès 12 h 30 au centre social.

Le bureau demande aux adhérents intéressés de réserver.

Le club organise un voyage à LLoret del mar du 7 au 10 octobre. Une réunion sera faite dans la deuxième quinzaine de juin.

Contact au 06 30 77 75 93.