Rignac. Football : entre bonheur et déception

Le bonheur est pour l’équipe féminine qui, après avoir échoué l’année dernière en finale de la coupe de l’Aveyron face aux Bozoulaises et cette année en championnat face à la même équipe, est parvenue à prendre sa revanche et à s’imposer 1-0 grâce à un penalty de Dina Jeanjean en tout début de rencontre : " Les filles ont su faire rapidement la différence et par la suite, elles ont su aussi préserver cet avantage" a-t-on pu entendre parmi les nombreux supporteurs qui avaient fait le déplacement vers le stade Paul-Lignon de Rodez. La déception est pour l’équipe fanion masculine qui doit méditer sur le fait qu’"un championnat est constitué de points qui se gagnent et ne se perdent pas forcément aux endroits attendus". Les footballeurs locaux étaient en pôle position pour obtenir la montée. À égalité aux points et au goal-average particulier avec Balma, ils avaient l’avantage au classement du fair-play. Sauf qu’il fallait gagner à Graulhet, un adversaire bien campé au milieu de tableau qui n’avait plus rien à jouer. Le match nul 0-0 laisse beaucoup de regrets mais ne doit pas occulter l’excellent parcours réalisé pour une première année à ce niveau.