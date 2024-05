Luc-la-Primaube. Football : l’équipe fanion termine par une victoire avant l’assemblée générale

Pour son dernier match de la saison 2023-2024, l’équipe fanion de Luc Primaube football club qui recevait l’Élan Marivalois, l’a emportée sur la marque de 2-1.

Deux buts signés par Nathan Verloo à la 30e et à la 70e minute de la rencontre. Avec 14 victoires, 1 nul et 7 défaites (52 buts pour et 34 encaissés), elle termine 3e de sa poule. L’équipe II qui évoluait en D1, avec 10 victoires, 4 nuls et 8 défaites, termine 5e (37 buts pour et 33 encaissés).

Quant à l’équipe III, elle termine 1re de sa poule avec 18 victoires et une seule défaite au compteur (96 buts pour et 20 encaissés). Elle a été éliminée en demi-finale de la coupe des réserves, 3 à 2 après prolongations contre Comtal III (D3) et s’est inclinée 3 à 1 face à Capdenac UFC en demi-finale D4.

L’assemblée générale de LPFC aura lieu mercredi 5 juin à 20 h 30 à la maison du foot au stade municipal de La Primaube. Présence indispensable des dirigeants, joueurs et parents des enfants de l’école de foot.

Sébastien Ranc qui s’investit depuis plusieurs années au LPFC comme éducateur, dirigeant et arbitre, a arbitré samedi dernier la finale de la Coupe de l’Aveyron au stade Paul-Lignon. Le club est ravi de cette désignation et adresse ses félicitations à Seb.

LPFC a organisé dimanche dernier les finales des Coupes Jeunes Territoire 12/48 RAGT en U15 (Espoir Foot 88 – Onet-le-Château Football) et U17 (Druelle Football Club – Onet-le-Château) ainsi que les finales des Coupes Via Santé également en U15 (Jeunesse Sportive du Lévezou Football II / Onet II) et en U17 (FC Comtal / US Montbazens Rignac III). Matchs à 14 h 30 et à 17 h 30 sur le terrain synthétique et le terrain annexe enherbé à Luc.

Dimanche dernier, au stade François-Niarfeix à Luc a eu lieu le tirage de la tombola qui n’a pas pu être réalisée le 1er mai à l’occasion du tournoi des jeunes. L’heureux vainqueur du maillot officiel dédicacé Jack Grealish de Manchester City est Pierre Jeay.