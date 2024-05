Football : quand l’arbitre bénéficie d’un kop de supporters !

Sébastien Ranc, l’arbitre de la finale de la coupe de l’Aveyron de football, a pu lui aussi compter sur du soutien en tribunes samedi soir à Rodez.

Décidément, la coupe de l’Aveyron est incomparable. Sa finale hommes samedi au stade Paul-Lignon, si elle n’a pas permis de voir des buts ou un jeu enlevé avec le triomphe seulement aux tirs au but de Naucelle (0-0, 5-4 tab), a rendu possible de mesurer combien elle est génératrice d’engouement et de belles histoires.

Ainsi, Sébastien Ranc, l’arbitre repenti dont on avait déjà conté le parcours atypique dans les colonnes de Centre Presse avant match, a pu compter lui aussi sur un… kop de supporters ! Car oui, il y avait les tribunes bleues du vaincu Saint-Georges et celles jaunes des Naucellois. Mais également une verte, de la couleur du maillot de l’ancien du FC Flavin.

Arbitre repenti

Des aficionados haut en couleur donc, mais également bruyants et organisés au point d’avoir déployé, à la manière des ultras, une banderole de soutien : « J’arbitre comme j’aurais aimé être arbitré », pouvait-on lire dessus, reprenant les propos de celui qui avait été suspendu deux ans, il y a bien longtemps, pour s’en être pris à l’homme en noir quand il était joueur. « Invisible au cœur du jeu, fier de toi Seb’. »

La belle histoire du week-end, assurément.