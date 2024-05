Salles-la-Source. L’âme du vin en chansons et poèmes à la galerie de la Cascade

Dimanche 2 juin, à 18 heures, la galerie de la Cascade proposera un spectacle de chants et textes avec Sophie-Caroline Schatz et Patrick Jan-George qui exploreront "L’âme du vin" au milieu des œuvres exposées dans la galerie sur ce même thème : deux artistes qui vont explorer les vrilles de la vigne et se laisser porter, au gré de leur fantaisie, par l’ivresse des différents poèmes et chants qu’ils vont goûter et partager avec le public.

Comédienne, artiste lyrique et pédagogue, Sophie-Caroline Schatz partage sa passion entre son enseignement au conservatoire et les différents projets artistiques auxquels elle participe ou qu’elle réalise. Patrick Jan-George se produit, en solo ou en duo, comme récitant dans des spectacles musicaux, chorégraphiques ou littéraires. Entrée libre avec participation au chapeau et réservation conseillée, sur galeriedelacascade@gmail.com Le spectacle terminé, il va sans dire que le public sera convié à prendre le verre de l’amitié en compagnie des artistes. Galerie de la Cascade ; 111 route de Conques, Parking P2 12330 Salles-la-Source. Site : Galeriedelacascade.com

Ouvert le samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 heures.