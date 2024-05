Golinhac. L’ancien couvent et l’école privée entre les mains des artisans

La mairie a finalisé l’appel d’offres concernant le projet de rénovation du couvent et de l’école privée, une étape importante avec la signature des marchés attribués aux artisans, tous réunis pour l’occasion (la liste est consultable en mairie).

Après trois ans de réflexion et de nombreuses démarches et étapes, les Golinhacois vont très prochainement voir les premières transformations. Pour rappel, le projet consiste à réaliser un gîte d’étape pour randonneurs et cyclistes dans l’ancien couvent, un tiers lieu avec une petite salle polyvalente, une cuisine, un espace dédié à la musique, un autre espace associatif et un espace de coworking au milieu d’un espace extérieur public, une traversée, un espace scénique extérieur, un jardin partagé…