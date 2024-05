Rieupeyroux. Le magasin de couture de Cécile a rouvert

Cela fait presque quatre ans que Cécile a quitté sa ville natale, Marseille, pour s’installer en Aveyron, cherchant la tranquillité d’un petit village loin des grandes villes.

Après presque 1 an et demi de fermeture de sa boutique "Couture Ce’C" pour des raisons personnelles et la naissance de son fils. Elle propose différentes prestations toujours avec passion, sourire et dynamique : des prestations de retouches, repassage, des cours de couture enfant et adulte, des créations fait main dans le milieu écoresponsable, des créations personnalisées, et bien plus encore.

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 17 h 30 et le samedi de 9 heures à 12 heures, fermé le lundi et dimanche. Les actualités sur le site www.couturecec.fr