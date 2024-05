Onet-le-Château. L’école de VTT dans les Palanges

Au départ de la Croix du Tiple et sous un beau soleil, trois groupes se sont formés et il y en avait pour tous les goûts : du roulage en monotraces et du physique pour les moyens de Florent. Reconnaissance des spéciales enduro du Roc Laissagais, pour les grands de Sébastien. Et les plus jeunes avec Jacques ont fait des exercices de placement et de franchissement. Le lieu était une découverte pour certains, avec de super descentes accessibles mais aussi de super montées… qui travaillent bien les mollets !

Prochains rendez-vous les 1er et 2 juin, avec le Roc Laissagais ! Inscriptions sur www.roclaissagais.com/inscriptions/