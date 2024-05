Luc-la-Primaube. Les chasseurs préparent la nouvelle saison

L’association communale de chasse agrée (Acca), présidée par Laurent Doumayzel, a tenu son assemblée générale à L’Oustal à Calzins, en présence de nombreux chasseurs.

Cette réunion studieuse, si elle est statutaire, permet aussi un moment de convivialité où les chasseurs se retrouvent en dehors de l’activité de chasse. Les faits marquants de la saison ont été évoqués. Le rapport financier fait apparaître un excédent de 998,27 €. Le plan de chasse lièvre a été renouvelé avec l’attribution d’un bracelet pour deux chasseurs et un tir du lièvre autorisé seulement les dimanches du 20 octobre au 24 novembre.

Le renouvellement des cartes de chasse se fera les vendredis 23 août et 6 septembre, de 18 heures à 19 heures, dans les locaux de L’Oustal à Calzins. Lors des 10 battues, 5 sangliers ont été abattus sur Luc et 10 avec Vors. Lors des comptages, 41 lièvres, 20 lapins, 30 chevreuils, 13 renards et 1 ragondin ont été comptabilisés. L’assemblée a renouvelé sa confiance au conseil d’administration sortant qui était renouvelable et a voté sa reconduction à l’unanimité. Laurent Doumayzel, Jean Louis Costes et Yannick Bousquet sont démissionnaires à la fin de la saison prochaine.

Le conseil d’administration a exprimé son souhait d’accueillir d’autres bénévoles pour les remplacer !