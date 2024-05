Espalion. L’immuable tradition de la montée à l’estive

Dimanche à l’aube, les aubracs de Dominique Rames ont réveillé Espalion au son de leurs cloches pour, à pied, aller retrouver leurs quartiers d’été sur le plateau.

Depuis trois quarts de siècle pour la Saint-Urbain à la ferme Rames de Latieule, au pied de la butte du château de Calmont, le troupeau transhume. Une pratique ancestrale et une nécessité économique adaptée à l’environnement de l’exploitation. Fin mai, le troupeau gagne les estives pour se repaître d’herbe fraîche à la flore incomparable. Les parcelles libérées au siège de l’exploitation serviront à constituer les stocks de foin pour l’hiver. Gabriel (84 ans) se souvient avec émotion de ses premières transhumances fin des années 50, à pied, avec quelques vaches derrière le tracteur conduit par son père tirant la petite remorque transportant les veaux. C’était aussi l’époque où les éleveurs se regroupaient pour monter vers les estives collectives jusqu’au village d’Aubrac où chaque Cantalès prenait en charge les animaux. Aujourd’hui Dominique perpétue la tradition. Un moment fort pour toute la famille mobilisée pour ce rendez-vous annuel.

Une courte nuit et une longue journée

Tout est déjà bien préparé et calé depuis quelques jours. Lever vers 2 h 30 pour Dominique rejoint par un bon groupe d’amis bien rodés à l’évènement. En pleine nuit, il faut faire lever les vaches encore assoupies, organiser une dernière tétée des veaux avant de les regrouper et les parquer dans l’étable.

Commence ensuite la délicate et difficile installation des décorations personnalisées à chaque bête (ici chaque vache porte un nom). Suit le solide casse-croûte qui va permettre de "tenir la distance". Tout ceci pour un départ vers 6 heures. La "meneuse" ornée du griffoul fleuri, clape autour du cou, rythmera le pas. Le troupeau va traverser Espalion encore endormi et, via Saint-Côme-d’Olt, attaquer la montée de Salgues avant de rejoindre le village d’Aubrac où il va recevoir les honneurs de la foule.

Ce sera ensuite direction la montagne de Puech-Crémat-bas en suivant les drailles et les retrouvailles avec les veaux montés en camion. Un périple de 35 km qui va mériter une nuit de repos pour les vaches…

Pour les hommes heureux d’avoir encore perpétué la tradition, mis à l’honneur la race aubrac et animé un territoire.