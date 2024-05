"L’intéressé ne remplit plus les conditions" : pourquoi un médecin psychiatre de Millau est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire ?

La préfecture de l’Aveyron explique pourquoi le droit au séjour du médecin ne peut être prolongé, alors que le personnel du centre hospitalier de Millau s’oppose à son départ.

Des personnels soignants sont mobilisés à Millau, mardi 28 mai 2024, pour soutenir un médecin psychiatre sous le coup d’une obligation de quitter le territoire. "Nous sommes stupéfaits qu’un de nos trois médecins, qui exerce chez nous depuis 18 mois, va être contraint de devoir quitter le territoire à la fin de la semaine" confiait Marie-Caroline Espié, infirmière."Ce départ va entraîner une grosse problématique pour le suivi et la continuité des soins dans le bassin sud aveyronnais."

Par voie de communiqué, la préfecture de l’Aveyron a expliqué pourquoi le médecin exerçant à Millau ne peut rester en France : "Le praticien étranger est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour 'étudiant – stagiaire'. Il a effectué plusieurs périodes de stages à Marseille puis en Aveyron, au titre desquelles il a obtenu plusieurs cartes de séjour à durée temporaire, conformément à la réglementation en vigueur. Celle-ci prévoit en outre que la durée maximum de recrutement au titre de plusieurs conventions de coopération dans un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés à but non lucratif est fixée à deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2024 pour l’intéressé".

La préfecture relève que le médecin ne s’est pas inscrit aux épreuves de vérification des connaissances en 2023, qui sont indispensables pour continuer d’exercer en l’absence d’équivalence de diplômes. "Dans ces conditions, il ne peut prétendre à une autorisation provisoire d’exercice dans le cadre des dérogations temporaires pourtant mises en place".

Un risque "de burn-out et de rupture de soin"

"Le départ d’un médecin psychiatre va entraîner un allongement de la prise de rendez-vous et le risque d’abandon de traitement de certains patients. Sans parler de la santé de nos deux médecins restant qui devront faire beaucoup plus d’heures de permanence… Avec un risque de burn-out et de rupture de soin", assurait Eric Animat, de Sud santé sociaux infirmier, à nos confrères de Midi Libre en début de semaine.

Une motion de soutien a été votée lors des deuxièmes assises citoyennes nationale du soin psychique, organisée à Paris les 24 et 25 mai 2024, avec le souhait que cette obligation de quitter le territoire "ne vienne pas aggraver le désert médical du cinquième secteur Sud Aveyron".