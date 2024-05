Quatre enfants en bas âge retrouvés seuls dans un appartement : la mère et son compagnon en garde à vue, ce que l’on sait de la triste découverte à Reims

Les enfants, âgés de 2 à 6 ans, étaient livrés à eux-mêmes depuis au moins 24 heures dans un appartement vide, à Reims.

Dimanche 26 mai 2024, les pompiers et la police ont découvert quatre enfants livrés à eux-mêmes dans un appartement à Reims (Marne). Ils tentaient de cuisiner avec une plaque chauffante à même le sol dans une pièce recouverte d’excréments, a révélé France Bleu. L’appartement était vide, "sans vêtements ni nourriture".

Les enfants sont âgés de 2 à 6 ans, et font partie de la même fratrie. Ils n’étaient pas dénutris au moment où ils ont été pris en charge mais présenteraient des "séquelles psychologiques" selon le procureur de la République de Reims, François Schneider. Les enfants ont été hospitalisés et pourraient être placés en raison de l’absence de la mère et de ses potentiels déboires avec la justice.

Où étaient la mère et son compagnon ?

On sait désormais que la mère se trouvait "chez une amie" lorsque les secours sont entrés chez elle pour prendre en charge ses quatre enfants en bas âge. Selon le parquet, cette absence aurait été au moins de 24 heures.

Quand elle a appris que les pompiers et la police se trouvaient chez elle, la mère aurait appelé son compagnon, qui n’était "pas sur Reims" selon ses déclarations. Les explications avec les secours auraient été mouvementées. Le compagnon se serait rebellé contre les forces de l’ordre et a terminé en garde à vue au commissariat de Reims. La mère a également été interpellée pour "soustraction par ascendant de ses obligations légales compromettant la santé et la sécurité des enfants".

La mère comme le compagnon sont connus de la justice. L’une pour des infractions liées à des produits stupéfiants, l’autre pour violences intrafamiliales et violences sur mineurs. Le compagnon avait l’interdiction d’approcher la mère et ses enfants.