Argences en Aubrac. Que d’entrain au thé dansant des Gentianes !

Comme un lundi, bien sûr, mais de Pentecôte, et en 2024 !

Pas de thé, mais on danse quand même, et on est nombreux.

Où ça ? À la salle des fêtes de Lacalm. Quel orchestre ? Eh bien Gilles Saby de Bozouls.

Mais qui organisait ? Le Club des Gentianes en Aubrac, avec ses bénévoles, qui installent la salle, tiennent la buvette et qui à la fin rangent le tout, avec le sourire.

Il faut aussi remercier la commune d’Argences en Aubrac, pour le prêt de la salle, et bien sûr, ces danseurs infatigables ; ils ont chaud, mais ils continuent quand même.

Et on espère, que l’on reverra tout ce beau monde, pour la dernière représentation

de la troupe de théâtre Les Martagons de l’Aubrac, qui interprétera "Mariages",

le 1er juin à Lacalm à 14 h 30 et le 5 juin à Vitrac-en-Viadène, à 15 heures,

pour la dégustation des premières fraises et le traditionnel tirage de la tombola.