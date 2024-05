Rodez : circulation perturbée sur la RD840, une nouvelle installation de gens du voyage provoque des remous

Plusieurs dizaines de caravanes de gens du voyage n’ont pu accéder au complexe sportif du Trauc, entraînant des complications sur la RD840. Après discussions avec les autorités, une permission leur a été donnée.

Ce mardi, en fin de matinée, la circulation était à l’arrêt sur la RD840, à hauteur du Trauc à proximité de l’aéroport Rodez-Aveyron. La raison ? Plus d’une centaine de caravanes de gens du voyage sont arrivées du Tarn pour s’installer sur le complexe sportif. Mais après un dernier campement sans autorisation ayant provoqué plusieurs remous début mai et l’annulation d’une compétition de tir à l’arc, la Ville de Rodez et l’Agglomération avaient pris leurs dispositions en fermant l’accès au site, à l’aide de camions-bennes… Ce qui a provoqué de longs embouteillages et l’arrêt de la circulation durant de longues minutes dans le sens Rodez-Decazeville.

Un tournoi de football ce week-end

Alertés sur cette arrivée en nombre – plus de 300 gens du voyage, selon nos informations –, des représentants de la Ville et de l’Agglomération, aux côtés de la police municipale, se sont rendus sur place en fin de matinée. Et après plusieurs minutes de discussions entre les représentants des deux camps, un accord a été trouvé pour autoriser l’installation. Mais cette fois "sans empêcher la tenue d’une compétition sportive", nous explique-t-on, alors qu’un tournoi de football d’enfants doit se dérouler ce week-end au Trauc.

En attendant, cette nouvelle venue en nombre de gens du voyage risque une nouvelle fois de faire réagir. Voire de s’inviter dans le débat politique local, comme ce fut le cas lors du dernier conseil d’agglomération, le 15 mai. Plusieurs élus avaient alors élevé la voix contre ces installations, en sachant qu’une aire d’accueil est prévue à cet effet du côté de la zone d’Arsac. Christian Teyssèdre, président de l’Agglo, avait néanmoins rappelé "le penchant" des voyageurs pour s’installer au Trauc et s’était dit démuni face à cela : "Dans ce pays, faire respecter le droit, cela dépend avant tout de l’État, pas des collectivités. Des plaintes, on en a déposé pendant des années, elles n’ont jamais été instruites !"

Le maire de Rodez avait dans le même temps annoncé des travaux pour agrandir l’aire d’accueil d’Arsac : celle-ci pourrait dans le futur accueillir 200 véhicules, contre 100 actuellement. Coût de l’opération : 800 000 €. "Ensuite, on fermera le site du Trauc. Nous construirons deux terrains synthétiques pour 2,5 millions d’euros, il faudra les protéger", avait-il conclu.