Rodez : les étudiants de Champollion face aux situations hostiles pendant deux jours

Les 30 et 31 mai, les étudiants de la mention "gestion de la condition physique des intervenants en situations hostiles" organisent un colloque autour de la condition physique et mentale dans des conditions hostiles.

C’est un colloque aussi original que passionnant qui se déroulera les 30 et 31 mai à la salle des fêtes de Rodez. Son titre : condition physique et mentale en situation hostile. À première vue, on se demande quelle mouche a piqué ceux qui organisent ce rendez-vous. Mais en définitive, on comprend mieux quand on sait qu’il est mis sur pied par des étudiants de Champollion, qui poursuivent une formation pour le moins originale. En tout cas unique en France. celle d’une licence disposant d’une mention "gestion de la condition physique des intervenants en situations hostiles".

"Elle apporte à la fois des connaissances théoriques et pratiques pour intégrer les métiers du secteur de la sécurité, des secours et de la défense. En plus d’enseignants experts dans leurs domaines, des intervenants professionnels viennent apporter leurs connaissances tout au long de l’année", expliquent les étudiants. Ce cursus, ils sont 18 à le suivre à Champollion. "Âgés de 20 à 23 ans, nous sommes pour la plupart issus de formations du domaine du sport ou de la sécurité" relatent-ils.

Des professionnels en interventions

"C’est dans l’objectif de présenter et de partager les connaissances et les savoirs scientifiques les plus récents sur la condition physique, la préparation mentale des intervenants en situation hostile, et d’en faire des liens directs avec le terrain et les pratiques professionnelles, que l’idée de ce colloque scientifique est née", présentent les étudiants ruthénois qui ont mis sur pied un rendez-vous plutôt riche en interventions.

Préparation mentale des sapeurs-pompiers, initiation au parkour, au self-défense face aux objets contondants, techniques de récupération mentale et optimisation du potentiel des militaires, sont quelques-uns des sujets qui seront abordés durant ces deux jours par des personnes spécialisées en la matière. Comme Sidney Grospretre, président de la fédération française de parkour, Célia Ruffino, spécialiste de l’imagerie mentale, Sylvain Gobert, spécialiste de la préparation mentale du sapeur-pompier, Jean-Philippe Biéchy, préparateur physique et mental de sportifs de haut niveau… En clôture de ce colloque, Claude Brunet évoquera le secourisme en situations hostiles.

Le colloque débutera le 30 mai, à 12 h 45 et se poursuivra le 31 mai de 8 h 30 à 17 h 30, à la salle des fêtes. Programme complet sur le site de l’Inu Champollion à la rubrique agenda.