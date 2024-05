Roland-Garros : troisième jour de tournoi ce mardi, quel programme pour les Françaises et les Français ?

C’est le troisième jour du tournoi de Roland-Garros, ce mardi 28 mai 2024. Quel est le programme pour les Françaises et les Français ?

C’est le troisième jour du tournoi de Roland-Garros, ce mardi 28 mai 2024. Plusieurs joueurs et joueuses tricolores vont entrer en lice.

Pierre-Hugues Herbert, Adrian Mannarino, Alizé Cornet…

Parmi les rendez-vous notables du jour, ce mardi, celui de Pierre-Hugues Herbert. Le Français va se frotter au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Ce sera sur le court Philippe-Chatrier, et pas avant 20 heures 15 comme l’annoncent les organisateurs. Entrée en lice également du numéro 22 au classement ATP, Adrian Mannarino, face à l’Italien Giulio Zeppieri. Du côté du tableau féminin, Alizé Cornet démarre face à Qinwen Zheng, tête de série n°7. Kristina Mladenovic a hérité de la Croate Petra Martic.

Quel programme ?

Voici le programme pour les joueurs et joueuses qui représentent l’Hexagone, ce mardi 28 mai 2024. A noter que les horaires sont des estimations, le début du match dépendant des autres rencontres ayant lieu sur le même court :

Petra Martic (CRO) – Kristina Mladenovic , à 11 heures

, à 11 heures Arthur Rinderknech – Adam Walton (AUS), à 11 heures

– Adam Walton (AUS), à 11 heures Zheng Qinwen (CHI) – Alizé Cornet , à 12 heures

, à 12 heures Giulio Zeppieri (ITA) – Adrian Mannarino , à 12 heures 30

, à 12 heures 30 Tomas Martin Echeverry (ARG) – Arthur Cazaux , à 12 heures 30

, à 12 heures 30 David Goffin (BEL) – Giovanni Mpetshi Perricard , à 12 heures 30

, à 12 heures 30 Grégoire Barrère – Alexander Bublik (KAZ), à 16 heures

– Alexander Bublik (KAZ), à 16 heures Roberto Carballes Baena (ESP) – Constant Lestienne , à 16 heures

, à 16 heures Novak Djokovic (SRB) – Pierre-Hugues Herbert, à 20 heures 15

Plusieurs éliminations

Durant les deux premiers jours de tournoi, plusieurs joueurs et joueuses français ont été éliminés. Leolia Jeanjean, opposée à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, a été battue d’entrée. Jessika Ponchet, Clara Burel et Elsa Jacquemot ont connu le même sort. Dans le tableau masculin, Hugo Gaston, Arthur Fils, Ugo Humbert, Sébastien Korda, Terence Atmane et Luca Van Assche ont également pris la porte.