Decazeville. Théâtre samedi à l’Aspibd : des ouvrières en comité d’usine

Samedi 1er juin, à 21 heures, la Cie Théâtron présente "7 minutes, comité d’usine" de Stefano Massini, au musée du patrimoine industriel et minier de l’Aspibd, zone du Centre à Decazeville. Cette pièce contemporaine est un écho à notre actualité sociétale ! Inspirée d’une histoire vraie, 9 ouvrières sont réunies en comité d’usine. Elles doivent voter la proposition de l’entreprise textile Picard & Roche : pour maintenir les emplois et les salaires, réduire la pause déjeuner en supprimant sept minutes de repos. Comment cette demande patronale sera-t-elle accueillie par ce comité ? Blanche, déléguée du personnel depuis trente ans, est contre. "Assise si près et au milieu de vous, je me suis sentie complètement impliquée dans la réflexion avec ces ouvrières",

a-t-on entendu lors d’une précédente représentation. Celle de samedi, au sein du musée decazevillois, qui rappelle 150 ans du monde ouvrier, devrait être tout aussi inspirante ne serait-ce que par l’atmosphère du lieu. Réservation recommandée au 05 65 43 18 36 (bureau office de tourisme de Decazeville).