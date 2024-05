Espalion. Une fin de saison dans la convivialité et appel aux bénévoles

La saison sportive terminée il est temps de préparer le tournoi estival et de penser à la saison prochaine.

Suite au départ en cours de saison de l’encadrant sportif du club, le nouveau comité de direction a dû faire face à une situation inattendue remettant en cause le bon déroulement des activités du club.

Malgré les difficultés et dans l’urgence, il a eu à cœur de pouvoir assurer ses engagements et satisfaire le plus grand nombre.

De nouveaux entraînements ont été mis en place et des animations organisées. C’est ainsi que deux TMC (tournoi multi chances), l’un destiné aux jeunes de moins de 12 ans et ce week-end un destiné aux dames ont dernièrement occupé les courts de Perse. Et en ce jour de fête des mères, les deux mamans victorieuses sont Marlène pour la grande finale et Magali.

Pour la réussite de son tournoi d’été, qui se déroulera du 31 juillet au 15 août, le club aura besoin d’aide. Les adhérents sont priés de faire part de leurs disponibilités. Auparavant, les 22 et 23 juin prochain le club aura également besoin de volontaires pour la remise en état du club-house extérieur : rangement, nettoyage et peinture ainsi que la mise en place des banderoles des sponsors.

Pour la nouvelle saison un nouvel entraîneur a été recruté. Les inscriptions et renouvellements des adhésions seront ouverts dès le mois de juin avec des formules réaménagées comme des entraînements de 1 h 30 et le mini-tennis à partir de 4 ans.

Pour clôturer cette saison en beauté, tous les joueurs, enfants et parents sont conviés le samedi 6 juillet à partir de 17 heures pour des jeux sur les courts suivis d’un apéritif dînatoire à partir de 19 heures. Ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité sur le développement du club.