Calmont. Une première journée éco-citoyenne réussie

Le conseil municipal a proposé aux habitants de la commune de participer à une journée éco-citoyenne, samedi.

L’appel ayant été entendu par une trentaine de volontaires toutes et tous motivés pour cette noble cause : garder la nature propre et belle. Des quatre lieux de rencontre : Calmont, Ceignac, Magrin et Milhac chaque volontaire petits et adultes a été doté d’un kit approprié (Sacs poubelle et gants).

La chasse ou la pêche a été fructueuse puisqu’en deux heures une trentaine de sacs ont été remplis de détritus ou déchets de toutes sortes en partant des canettes de bière à des mouchoirs jetables et même un protège carter de voiture.

C’est à Magrin que tous les sacs rassemblés ont pris place sur une remorque.

Cette première journée peut-être une sensibilisation à la protection de la nature et souhaitant que l’année prochaine cette opération de nettoyage de la nature attire beaucoup plus de volontaires à cette belle initiative.. Pour clôturer cette belle action, remplie de bonne humeur, le beau temps aidant, un apéritif offert par la mairie a conclu la matinée.