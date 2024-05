Aveyron : après 18 mois de travaux, ce nouveau gîte est prêt à recevoir ses premiers hôtes

En avant-première, et avant son inauguration prévue à l’automne, Virginie et Edwige Fabre ouvrent les portes, samedi 15 juin, à partir de 15 heures pour une après-midi de visite et d’échanges suivie d’un moment convivial autour d’un repas.

Après 18 mois de travaux, la maison de Lacam est enfin prête à recevoir ses premiers hôtes. "Nous avons imaginé la maison de Lacam comme un lieu de vie à la campagne, pour s’évader sans contrainte le temps d’un week-end, d’une semaine, en famille, entre amis ou même en équipe. Ici tout est propice au repos, à la détente et au partage."

La maison de famille depuis quatre générations était le cadre idéal pour donner vie à ce projet. Elles sont deux sœurs profondément attachées au territoire, et forment une équipe complémentaire par leurs parcours. Au lancement du projet, faire vivre le territoire et le promouvoir a été leur ambition, tout en inscrivant la maison de Lacam dans une démarche durable : écologique, sociale et économique au cœur de l’Aveyron, au pays des cent vallées, dans le Ségala. La maison de plus de 400 m2 s’inscrit dans un corps de ferme, avec de grands espaces, un lac, et un environnement préservé. 18 mois de travaux ont permis de restaurer avec soin ce lieu de vie avec son gîte, ses annexes et ses espaces extérieurs. La rénovation est un accord subtil d’ancien et de modernité.

Les hôtes pourront aussi profiter d’un spa intérieur, d’une piscine extérieure, d’une terrasse, d’une cour et de nombreux espaces pour se détendre. Ouverte toute l’année, la maison peut recevoir jusqu’à 15 personnes. Le lieu accueille également séminaires, événements privés et d’entreprises.