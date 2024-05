Aveyron : une nouvelle rave party démantelée, plus de 700 personnes y participaient

Arrivés ce week-end, les participants, pour la plupart de nationalité italienne, ont quitté les lieux ce mercredi 29 mai. De nombreuses contraventions ont été dressées par les forces de l’ordre.

Quelques semaines après la rave party géante nommée "1789" sur le Larzac et ses 2 000 participants à la mi-avril, de nouveaux "teufeurs" ont tenté ces derniers jours de reprendre la fête en Aveyron. Toujours dans le sud du département, plus précisément sur le Causse noir, du côté de la commune de Veyreau, à une demi-heure de route de Millau. De ce samedi 25 au dimanche 26 mai, plus de 700 personnes ont convoyé vers ce coin mais elles étaient, cette fois, attendues de pied ferme par les éleveurs, pas franchement heureux de voir cette nouvelle population débarquer, tout comme la gendarmerie nationale.

De nombreuses contraventions et du matériel saisi

Après plusieurs jours de discussions, et quelques soirées improvisées, les participants à la rave party ont quitté petit à petit le territoire aveyronnais. Ce mercredi 29 mai, au petit matin, il ne restait plus personne.

Surtout, la gendarmerie nationale, sous le commandement du colonel Frédéric Brachet, a cette fois bien fait savoir que l’Aveyron n’avait pas pour vocation d’être une terre d’accueil pour les "teufeurs"… En tout, plus de 300 contraventions pour "occupation illicite" ou "tapage nocturne" ont été dressées. Du matériel a aussi été saisi, notamment des platines de son, nouvelle arme juridique pour contrer les rave partys.

En provenance d’Italie

Selon nos informations, la très grande majorité des participants venaient d’Italie ou d’Espagne, à l’instar de la dernière rave party géante. "En Italie, la législation s’est beaucoup durcie sur les rave partys, donc les participants viennent aujourd’hui en France chercher des lieux", nous ont confié les autorités.