"Bienvenue Giulia et Kaia" : Enzo Zidane, ancien milieu de terrain du Raf, à nouveau papa, et Zizou triplement grand-père

Enzo Zidane, le fils aîné de Zinédine Zidane, est devenu papa pour la deuxième fois. Avec sa compagne, le couple a accueilli deux jumelles.

C’est sur Instagram que les heureux parents, Enzo Zidane, 29 ans, et sa compagne Karen Gonçalves, ont annoncé l’heureuse nouvelle. Après la naissance de leur premier enfant, en 2022, une fille prénommée Sia, la famille s’agrandit avec l’arrivée de deux autres filles, des jumelles prénommées Giulia et Kaia. Elles sont nées le 22 mai 2024.

"Merci, amour de ma vie, d’avoir mis au monde ces deux merveilles"

"Merci, amour de ma vie d’être si forte et d’avoir mis au monde ces deux merveilles !" C’est par ses mots poignants que le fils aîné de Zinédine Zidane a rendu hommage à celle qui partage sa vie.

Zizou et Véronique triplement grand-père et grand-mère

De quoi faire la joie des parents bien sûr mais aussi des grands-parents, le légendaire numéro 10 des Bleus, Zizou, et de son épouse, Véronique, originaire de l’Aveyron et dont les parents – les arrière-grands-parents – habitent toujours à Onet-le-Château.

Sia, aujourd’hui âgée de 2 ans, est elle aussi un peu Aveyronnaise puisqu’elle est née alors que son père Enzo Zidane, jouait encore en Ligue 2 sous les couleurs du Rodez Aveyron football.

"Je t’admire tellement et je suis la personne la plus chanceuse au monde de pouvoir partager cette belle vie à tes côtés et avec nos trois princesses Sia, Giulia et Kaia", conclut Enzo Zidane.