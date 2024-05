CARTE. Météo : 41 départements placés en vigilance jaune orages jeudi 30 mai, pluie et grisaille s’installent dans la durée

Météo France place 42 départements en vigilance jaune, quarante-et-un pour orages et un pour crue ce jeudi 30 mai 2024.

Alors que l’été approche à grands pas, cette année, le printemps ne s’installe pour l’instant pas dans la durée.

Malgré quelques journées ensoleillées où le mercure a grimpé, la grisaille et la pluie l’emportent. Il en sera encore de même ce jeudi 30 mai 2024 puisque Météo France place à partir du milieu de matinée, 42 départements en vigilance jaune orages.

Les 41 départements en vigilance jaune orages

Pas moins de 42 départements sont placés en vigilance jaune ce jeudi 30 mai 2024. Document - Météo France

Somme

Seine-Maritime

Calvados

Orne

Eure

Oise

Aisne

Ardennes

Marne

Aube

Meuse

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Territoire de Belfort

Haute-Saône

Doubs

Jura

Saône-et-Loire

Côte-d’Or

Yonne

Nièvre

Cher

Loiret

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines

Val-d’Oise

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Indre

Indre-et-Loire

Sarthe

Mayenne

Calvados

Un département en vigilance jaune crue

Le département des Charentes-Maritimes est, pour sa part, placé en vigilance jaune crue.

Pluie, averses, nuages

Comme l’indique le gendarme de la météo, "en matinée, on retrouve la perturbation qui s’étend du Sud-Ouest au Nord-Est. Elle donne des pluies faibles en général, un peu plus marquées proche des massifs de l’Auvergne, et notamment sur les Alpes, les Vosges et le Jura. À l’arrière, des averses se mettent en place. Elles s’accompagnent d’orages le matin de l’est de la Bretagne à la Flandre, puis gagnent les régions du Centre à la Lorraine et l’Est des Hauts de France à la mi-journée".

Par ailleurs, le ciel alterne entre périodes ensoleillées et passages nuageux sur le littoral de la Manche, où de petites averses peuvent encore se produire. "Les averses parviennent à gagner l’Est du pays dans l’après-midi et soirée. Les régions méditerranéennes conservent un temps calme avec quelques passages nuageux".

L’Occitanie pas épargnée