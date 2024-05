Ce matériau pourrait replacer le verre traditionnel et rafraichir l'intérieur des bâtiments

(ETX Daily Up) - Des chercheurs de l'Institut de Technologie de Karlsruhe, en Allemagne, ont développé un nouveau matériau à base de polymère, capable de remplacer le verre habituellement utilisé dans la fabrication des vitres. Il présente des propriétés particulièrement intéressantes puisqu'il est capable de laisser passer la lumière du soleil et de maintenir une température intérieure confortable, sans énergie supplémentaire.

Ce métamatériau microphotonique multifonctionnel à base de polymères (PMMM) est en réalité constitué de microscopiques pyramides en silicone. Les chercheurs ont déjà pu tester les propriétés du matériau, tant en laboratoire qu'à l'extérieur. Il en ressort qu'il a permis d'obtenir un refroidissement de 6 degrés par rapport à la température ambiante. En outre, le matériau a montré une transparence de 95%, là où un verre standard dépasse rarement les 90%.

Utilisé dans les toits et les murs, il permet de créer des espaces intérieurs lumineux, sans éblouissement et protégés pour le travail et la vie privée. Dans les serres, la transmission élevée de la lumière pourrait accroître les rendements, car on estime que l'efficacité de la photosynthèse est supérieure de 9% à celle des serres dotées d'un toit en verre. Cerise sur le gâteau, le matériau se nettoie tout seul, l'eau perlant en gouttelettes éliminant la saleté et la poussière de la surface. Cette particularité le rend simple à entretenir et particulièrement durable. Ces recherches ont fait l'objet d'une publication dans Nature Communications.

De nombreux chercheurs étudient comment rafraichir l'intérieur des bâtiments ou, au contraire, le réchauffer, de manière naturelle, en limitant les dépenses d'énergie. Une start-up britannique a par exemple déjà conçu des fenêtres remplies d'eau, capables de générer de l'énergie. L'eau contenue dans les vitres permet d'absorber les rayons de soleil et de limiter la chaleur dans les pièces d'une habitation. Et en hiver, le processus s'inverse : les fenêtres baignées de soleil permettent de chauffer l'eau, qui sera ensuite transmise dans les murs des bâtiments via un système de canalisation interne.