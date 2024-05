Cyclisme : en 2008, le second titre olympique de Julien Absalon en VTT est passé par le Roc laissagais

En 2008, le cycliste s’est imposé sur le Roc laissagais, un peu plus de quatre mois avant de décrocher l’or à Pékin.

Si tous les chemins mènent à Rome, ceux empruntés par le Roc laissagais peuvent aussi aboutir au toit de l’Olympe. En 2008, Julien Absalon a fait de cette épreuve l’une des premières étapes de sa saison, qui s’est achevée par une consécration, la médaille d’or lors des Jeux de Pékin, en VTT cross-country. Il s’agissait alors du second titre remporté par le cycliste originaire des Vosges, qui s’était déjà imposé à Athènes, quatre ans plus tôt.

Avant de triompher en Chine, Julien Absalon avait levé les bras sur le Roc laissagais, inscrit au programme de sa préparation. L’épreuve organisée par Pierre Boyer, dont la 32e édition aura lieu samedi 1er et dimanche 2 juin, se déroulait alors en avril. Et se courait à cette époque sur la distance olympique et non marathon comme actuellement.

Rarement au départ d’épreuves françaises

La présence du Vosgien constituait alors un événement, car en plus de son statut de champion olympique et quadruple champion du monde (il l’a été sept fois au cours de sa carrière) en titre, il s’engageait rarement sur des épreuves françaises à cette période. "J’avais souvent entendu parler de cette épreuve et cette fois je me suis dit : "Il faut que j’aille voir". D’autant que le calendrier coïncidait bien, à une semaine du début de la coupe du monde", avait expliqué l’intéressé.

Sur le plan sportif, le champion avait assumé son statut de favori dans les Palanges, en s’imposant avec plus de deux minutes d’avance sur son premier poursuivant, Pierre Lebreton. Il avait aussi devancé Miguel Martinez, 6e au final, qui avait décroché l’or olympique avant lui, en 2000 à Sydney. Un autre nom prestigieux est apparu dans ce classement, celui du Flavinois Alexandre Geniez (7e), alors âgé de 20 ans, qui s’est fait connaître par la suite pour ses performances sur route.

"C’est certes un parcours difficile, mais il n’est pas trop technique", commentait le vainqueur, Il avait même prononcé une phrase qui s’est avérée prémonitoire : "Pour moi, c’est un bon support de préparation pour les prochaines échéances." Et même les plus prestigieuses, visiblement.