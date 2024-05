Football : Rodez affrontera Toulouse et Pau en match amical avant la prochaine saison

Le Raf affrontera Toulouse à Montauban le 13 juillet et Pau à Blagnac le 3 août.

Même si le Rodez Aveyron football n'a pas encore officialisé son programme de préparation pour la saison à venir, quelques éléments commencent à filtrer.

Alors que la reprise de l'entraînement est fixée au 3 juillet, deux matches amicaux sont déjà connus. Le Raf affrontera Toulouse (L1) à Montauban le 13 juillet. Et le 3 août, soit deux semaines avant la reprise du championnat de Ligue 2, les sang et or s'étalonneront face à Pau, à Blagnac.