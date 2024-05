JO de Paris 2024 : aucun épéiste de Rodez n’a été retenu en équipe de France d’escrime

Les sociétaires de l’Escrime Rodez Aveyron n’ont pas réussi à être retenus parmi les quatre épéistes qui seront engagés aux Jeux.

Le rêve olympique est déjà fini pour les escrimeurs ruthénois. La sélection officialisée mercredi 29 mai par la fédération ne comporte aucun représentant du club de Rodez. Les quatre hommes retenus sont Yannick Borel, Romain Cannone, Luidgi Midelton et le remplaçant Paul Allègre.

Deux Ruthénois espéraient pourtant figurer parmi ce quatuor en début de saison. Gaétan Billa et Aymerick Gally, qui participent régulièrement aux épreuves de coupe du monde, avaient l’espoir de prendre part au rendez-vous olympique. Mais les résultats qu’ils ont obtenus ces derniers mois laissaient peu de doute quant à leurs chances d’être présents sur les pistes du Grand Palais, le site qui accueillera les compétitions (du 27 juillet au 4 août).

À noter enfin que l’ancien Ruthénois Alexandre Bardenet n’a pas non plus été sélectionné, ce qui constitue la grande surprise de cette liste. L’épéiste qui a quitté l’Era l’été dernier pour Levallois occupe pourtant la 15e place mondiale et a pris part aux titres mondiaux par équipe remportés par la France en 2019 et 2022.