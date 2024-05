Un lieu, 70 artistes pour 6 jours de concerts. Le Millau Jazz festival dévoile sa programmation en vidéo.

Le rideau à peine baissé sur la saison de Millau en Jazz que s’annonce la 33e édition du Millau Jazz Festival qui prendra cette année encore possession des jardins du Château de Sambucy à Millau du 15 au 20 juillet 2024.

Lakecia Benjamin ou le All Star, Richard Galliano, Paolo Fresu, Jan Lundgren, Sarāb, Rodolphe Lauretta ou Stev’in my Mind pour ne citer que quelques-uns de 70 artistes attendus. Voilà pour le programme de ce nouveau festival qui "célèbre la diversité culturelle à travers une programmation éclectique qui transcende les frontières et les genres", développe l’organisation.

"Les artistes que nous accueillons ne se limitent pas à divertir, ils interprètent, questionnent et témoignent. À cet égard, nous vous encourageons à venir découvrir la saxophoniste Lakecia Benjamin ou le All Star : "Black Lives – From Generation To Generation". Ces artistes s’inscrivent résolument dans la dynamique militante du mouvement Black Lives Matter, mettant en avant la diversité des expressions musicales noires." Un creuset des genres, styles, sensibilités et inspirations à découvrir dans notre teaser du jour :